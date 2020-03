Sanidad recomienda celebrar a puerta cerrada los eventos deportivos con aficionados de zonas de riesgo

No obstante, el ministro ha informado de que aquellos eventos deportivos que no vayan a desplazar a España a un conjunto importante de aficionados de zonas de riesgo se van a celebrar sin necesidad de que sea a puerta cerrada.

Además, el ministro ha recomendado no viajar a zonas de riesgo: "A zonas de riesgo, si no es imprescindible, mejor no viajar" y ha confirmado los 151 casos positivos en nuestro país por coronavirus, de entre ellos 13 sanitarios.