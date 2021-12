En las últimas 24 horas, Reino Unido ha registrado más de 183.000 nuevos casos de Coronavirus. Una cifra récord, que no impedirá en Inglaterra las celebraciones de año nuevo. El Primer Ministro Boris Johnson no plantea introducir nuevas medidas para frenar el avance del virus. Una decisión que forma parte de una estrategia de convivencia con ómicron que apuesta por evitar las restricciones y confiar en la vacunación para evitar un desarrollo grave de la enfermedad: "El 90% de las personas en cuidados intensivos no presentaba la tercera dosis".