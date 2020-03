Ayuso, sobre el coronavirus: "El 80% de los contagiados serán leves, como lo que tengo yo, un simple catarro"

A este respecto, se ha referido a la situación de la residencia Monte Hermoso, en la cual han fallecido 17 ancianos. “Nos ha llegado la información a lo largo de la tarde. Dentro de toda la red asistencial, en su práctica totalidad todas las residencias están todas medicalizadas. De esta no sabíamos que estaban en esta situación. Yo lo que también quiero transmitir es que no es la tónica general en nuestras residencias”. “En las que son públicas están medicalizadas. En las privadas concertadas como este caso lo que hemos hecho es trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger a los mayores, la población más vulnerable. También aquellas personas con patologías previas. A todos ellos les decimos que tienen que aislarse y durante un tiempo vamos a tener que cuidarles y no estar cerca de ellos para no transmitirles el virus”, ha precisado.