Pedro, paciente que venció al coronavirus: "Me contagié en una cena en la que eramos 12 personas, 8 de ellas quedaron contagiadas"

"Me encuentro fenomenal. Me dieron el alta hospitalaria. Sigo con tratamiento en casa y aislado , y la verdad es que estoy muy bien”, ha contado, explicando que los primeros síntomas empezaron el pasado miércoles 4. "Noté malestar de cuerpo , parecido a una gripe normal , salvo con el pequeño detalle de que perdí la capacidad de olfato . Eso no se sabía, pero ahora se sabe que sí, que es uno de los posibles síntomas ”.

"Es contagiosísimo"

Pese a ello, se felicita de no haber sido "de los más críticos". "A mi me ingresaron tras una placa y un análisis de sangre. Estuve en observación. Me dejaron allí porque sabían que iba a haber una recaída por los resultados. Gracias a eso no fue peor y me dieron tratamiento de retrovirales", ha contado.