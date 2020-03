El coronavirus por el mundo: los países toman medidas extremas para tratar de frenar esta pandemia

Más de una semana llevan los italianos encerrados en sus casas. En Milán la vida ha quedado reducida a los balcones ante un virus que no da tregua y que ya ha colocado a Italia como el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus .

Desde europa miran la gestión de los países asiáticos, con especial atención a Singapour, donde no se han registrado ningún fallecido y casi 300 positivos. LA OMS ha recomendado que no se use ningún referente geográfico para referirse a la pandemia.