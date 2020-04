Los trabajadores de una residencia de Navarra se encierran con sus internos para impedir el contagio

"No hay dinero para pagar esta actuación permanente"

Y los resultados no se han hecho esperar. Durante estas tres semanas de confinamiento no se ha registrado en el centro ningún contagio por COVID-19. "No hay dinero para pagar esta actuación permanente", comenta emocionada una residente de los 62 internos que solo pueden mostrar agradecimiento ante sus abnegados cuidadores.