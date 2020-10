Mantenerse en contacto con la familia, los amigos y los seres queridos

Todos necesitamos interacción humana en mayor o menor medida. Este es el momento de empezar a pensar a quién quieres en tu burbuja social . Una burbuja social es un contacto no doméstico con el que interactuar libremente en interiores sin distanciamiento social o sin usar mascarilla . Otras formas de interactuar con personas que no están en tu burbuja social es mantener r euniones al aire libre, con distancia y con las mascarillas puestas .

Preparar un kit de emergencia para el hogar

Siempre es una buena idea tener lo esencial disponible en un kit de emergencia en casa. Esto vale para todo tipo de contratiempos, ya sea un huracán, un apagón o un brote de una enfermedad infecciosa que pueda requerir que tú y tu familia os refugiéis y limitéis los viajes fuera del hogar. Haz una lista de todos los miembros de la familia y de sus necesidades , desde un suministro de medicamentos para 30 días, hasta pañales, alimentos no perecederos y otros suministros.

Mantenerse bien informado

Mantenerse informado sobre los acontecimientos actuales —incluyendo la tasa de propagación del covid-19 en tu zona— te ayudará a ti y a tus seres queridos a tomar decisiones informadas. Si hay altos niveles de transmisión en la comunidad en tu área, es mejor limitar el contacto con personas que no sean miembros de la familia y elegir actividades con menor riesgo de transmisión del covid-19. Hay mucha información falsa circulando.

Mantenerse en buen estado físico y emocional

Nuestro bienestar social, emocional y físico es muy importante. La crisis de salud del covid-19 es estresante, y está teniendo un enorme efecto en nuestras vidas en más de un sentido. Mantenerse sano no solo es importante para el bienestar general, sino que también puede ayudar a reducir el riesgo de un resultado grave si se contrae el SARS-CoV-2.

También es importante tener en cuenta que el riesgo de un resultado grave por covid-19 no es uniforme, y aunque los adultos mayores y las personas con problemas de salud subyacentes corren un mayor riesgo de desarrollar complicaciones, enfermedades y hospitalización más graves, nadie es inmune. Si tienes hipertensión o diabetes no controlada, nunca ha habido un mejor momento para controlarla. Come una dieta saludable y nutritiva, duerme bien, haz ejercicio y mantente en contacto con tus seres queridos.