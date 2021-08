Cosméticos y sol: riesgos y recomendaciones para evitar una reacción alérgica

Un factor que en ocasiones pasamos por alto a la hora de elegir nuestros productos cosméticos es la posibilidad de que alguno de ellos resulte fotosensibilizante . Esta cualidad tiene que ver con la presencia en su fórmula de determinadas sustancias que, en combinación con la radiación solar, pueden producir una respuesta exagerada, con consecuencias negativas para nuestra piel. Alergias, manchas, ampollas, quemaduras…. son algunos de los efectos no deseados que puede provocar el uso de determinados cosméticos combinados con el sol. Algunos, incluso, se consideran fototóxicos y pueden provocar lesiones mayores si no tenemos cuidado. Toma nota de cuáles son los riesgos y recomendaciones en relación con cosméticos y sol para evitar este tipo de daños y proteger tu piel.

Por último, ten en cuenta que la vitamina C no mancha la piel, sino que ayuda a protegerla y a evitar hiperpigmentaciones: se trata de un activo fotosensible (se inactiva con el sol), pero no fotosensibilizante, y es muy recomendable su uso durante el verano. En el caso del ácido hialurónico, puedes usarlo sin problema tanto de día como de noche, independientemente de si vas a exponerte al sol. Eso sí, no dejes nunca de paliar una crema solar durante el día, sean cuales sean los cosméticos que utilices.