La costocondritis, el nuevo síntoma de la covid19 que se puede llegar a confundir con un infarto

Los síntomas del coronavirus son muy variados, aunque los más frecuentes son de sobra conocidos, como la fiebre, la tos o el cansancio generalizado. No obstante, durante los últimos meses se han ido reportando otros síntomas no tan habituales. Es el caso de la costocondritis, un dolor agudo en el pecho que puede alarmar a quien lo sufre pero que no tiene por qué revestir gravedad.