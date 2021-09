Nos acercamos peligrosamente a la temporada de gripes y resfriados , algo que tiene que ver con la bajada de las temperaturas, aunque esta circunstancia, en sí misma, no es la responsable de un mayor número de contagios. Este año preocupa especialmente la vacunación frente al virus de la influenza teniendo en cuenta que 2020 fue un año de escasos contagios, debido a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia por coronavirus. El resultado podría ser un efecto más devastador y, por ello, es importante conocer cómo se desarrolla y cuándo empieza la gripe en 2021.

Si te preguntas cuándo empieza la gripe en el otoño-invierno de 2021, lo cierto es que no existe una fecha exacta, ya que estos virus no 'aparecen y desaparecen' durante los meses de calor. Sí existen evidencias de que, durante los meses más fríos, los contagios se disparan y, en este sentido, no hay que perder de vista que la gripe sigue constituyendo un importante problema de salud en nuestro país y en todo el mundo, debido a su mortalidad y a las complicaciones y costes económicos y sociales que origina.