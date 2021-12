Una de las dudas más frecuentes en relación al covid-19 tiene que ver sobre cuándo empieza a contagiar y cuándo deja de hacerlo una persona que ha contraído el virus. En cuanto a la primera pregunta, un estudio de 'Nature' y otro de 'The British Medical Journal' revelaron que un positivo con un cuadro clínico leve comienza a ser contagioso "2-3 días antes" del inicio de los síntomas , mientras que cuando empieza a mostrarlos es cuando llega a su punto de máxima carga viral.

La duración de los síntomas en no vacunados se acerca probablemente a la semana aunque la tos, el cansancio y la debilidad puede durar dos o cuatro semanas más, mientras que en los vacunados a los cuatro o cinco días suele desaparecer toda sintomatología, salvo en algunas ocasiones la tos.

Los nuevos estudios sobre esta variante revelan que, aunque los infectados siguen transmitiendo el virus días antes de mostrar síntomas, su punto máximo de carga viral no llega con los primeros síntomas, sino 2 ó 3 días después de empezar a mostrarlos. Por ello, hay muchas personas que dan negativo en test de antígenos durante los primeros días con síntomas , ya que la sensibilidad de estas pruebas no es tan alta como para detectar cargas virales bajas.

Según otra investigación llevada a cabo por 'The Lancet', y cuyos resultados comparten los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, un infectado alcanza su capacidad máxima de contagio a los 5 ó 6 días de haber comenzado a presentar síntomas.

La decisión de reducir la cuarentena aunque se haya hecho por unanimidad como a recalcado la ministra, no se ha hecho bajo criterios científicos porque aunque se reconoce que delta a partir de los siete días ya no se contagiaba con ómicron no se sabe a ciencia cierta, aunque la ministra de Sanidad ha justificado la decisión de reducir las cuarentenas de los positivos en COVID-19 a siete días debido a que ómicron tiene un "menor período de incubación" que las variantes anteriores.