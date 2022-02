Es una de las preguntas que más se hace hoy la población. Qué posibilidades tengo de contagiarme de covid si ya me he infectado. ¿Las mismas que una persona que nunca ha pasado el covid? Un estudio viene a dar la respuesta. Las personas infectadas por el covid tienen entre un 72 y un 86 por ciento de protección contra la reinfección por el virus durante al menos seis meses, según un estudio publicado en la revista científica 'PLOS Biology' por investigadores de la London School of Hygiene & Tropical Medicine (Reino Unido).