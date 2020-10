Las medidas de la pandemia

Los indicadores que se suelen utilizar son o bien números absolutos o bien incidencias acumuladas (IA) –los “famosos” 500– . Los primeros se refieren a todos los casos desde el primer momento de la pandemia y no reflejan la evolución en el tiempo. Sobre todo, les falta la dimensión poblacional, ya que no se acompañan del tamaño de la población específica de la que provienen.

Pero ninguno de los dos mide, realmente, la carga de la enfermedad . Para ello debe utilizarse la prevalencia , un indicador que sí que revela cuántas personas enfermas hay con una perspectiva poblacional. Si se habla de seroprevalencia, entonces no sólo se tiene en cuenta a las personas que han tenido o tienen síntomas, sino también a las que han desarrollado anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

Las cifras de España

En España se puso en marcha el estudio nacional de seroprevalencia, ENE-COVID . Ya ha realizado tres sucesivas oleadas de seguimiento de datos y, por el momento, ha documentado una seroprevalencia del 5% de la población española . También ha puesto de manifiesto que un tercio de las personas con anticuerpos contra el SARS-CoV-2 no han tenido síntomas. Además, el estudio sacó a relucir una heterogeneidad geográfica importante, con una prevalencia más elevada en la provincia de Madrid y las colindantes (10%) que en las provincias costeras (inferior al 3%).

Tomemos ahora las cifras de casos confirmados en España, más de 900 000 a fecha de hoy , y supongamos que esos fueran los sintomáticos –algo que ahora sabemos que no es así–. Significaría que, según los resultados de ENE-COVID, serían solo dos tercios de los casos existentes. Por lo que se deberían sumar casi 300 000 casos más, elevando la cifra de personas ya afectadas por el virus a 1 200 000. Ni aunque se hubieran triplicado estas cifras se estaría cerca de haber alcanzado el umbral de la inmunidad de grupo.

El caso de Manaos

Pero, ¿por qué? Hay varios factores a tener en cuenta:

La identificación de casos requiere la realización de una prueba diagnóstica y una indicación para hacerla marcada en un protocolo (de vigilancia o de estudio). Si no se realiza la prueba, no hay caso. El retraso en la notificación que puede producirse. Cuantos más casos hay, más sobrecarga se produce en todos los puntos (identificación de casos y contactos, validación, notificación, análisis…) del sistema encargado de la vigilancia. Que, para colmo, está mermado en recursos y agotado tras meses de sobreesfuerzo, lo que propicia retrasos en la comunicación de los datos. Los objetivos para efectuar las mediciones son heterogénos. No es igual tener como objetivo la vigilancia para la actuación inmediata en salud pública, que la realización de un estudio (aunque sea de seroprevalencia).