Las personas contagian más antes de manifestar los primeros síntomas del coronavirus

Las personas son más contagiosas antes de manifestar síntomas

Este hallazgo explica los motivos por los que el coronavirus se expande tan rápido a pesar de las medidas de aislamiento de las personas que manifiestan síntomas. A pesar de que las pruebas diagnósticas ya están ampliamente extendidas, este estudio pone de manifiesto la importancia de mantener las medidas de seguridad incluso cuando no se tienen síntomas.

El estudio, que ha sido publicado en la revista Science , demuestra que los pacientes asintomáticos son los principales responsables de la propagación del virus. De los pacientes con una mayor carga viral detectada, más de un tercio no presentan síntomas.

El estudio confirma que la variante británica es más contagiosa y que los niños pequeños tienen menor carga vírica

La carga viral observada en los pacientes analizados por este estudio no difiere mucho en los adultos de entre 20 y 65 años. En el caso de los niños, se observa que la concentración de patógenos es menor y va aumentando en función de la edad.

Este y otros estudios nos recuerdan que, aunque una persona no tenga síntomas, no quiere decir que no pueda estar infectada y, por tanto, contagiar a otros. Guardar las medidas de seguridad y utilizar la mascarilla de forma apropiada es todavía esencial para reducir los contagios y las muertes.