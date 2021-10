El debate sobre la vacuna contra el covid: ¿Administrarla a los menores de 12 años o donarlas a países pobres?

Continúa el debate, sobre las vacunas para menores cuando parece inminente una decisión europea para autorizarlas a todos los niños de menos de 12 años. Todos los indicadores son positivos para llevar adelante esta vacunación y así aumentar la inmunidad de grupo , aunque tampoco falta el debate sobre si esas dosis sería mejor destinarlas a los países que no tienen recursos.

La vacunóloga ha explicado que, además de pensar en el beneficio de los niños a la hora de vacunarles, hay que pensar en los beneficios para la población en general. En este sentido, ha señalado que la vacunación entre adolescentes "está siendo masiva". "Queda ver qué hacemos con los niños", ha agregado, señalando que hay otros coronavirus que afectan a los niños en edades tempranas que no son graves y generan inmunidad.

En este sentido, ha recordado que ya han circulando por el mundo otros cuatro coronavirus que afectan "de manera habitual" tanto a niños como a la población en general, sin que sea necesaria su monitorización al no generar problemas graves. Confía la vacunóloga en que con el Sars-CoV-2 se llegue a la misma situación , aunque ha reconocido que no sabe cuánto se podrá tardar en llegar a ese momento.

Para la investigadora está claro que "el virus se convertirá en endémico", siendo un virus con el que habrá que convivir esperando que, con las vacunas, no cree "demasiados problemas". Es por ello que considera "muy importante" que la vacuna llegue a toda la población "vivan donde vivan", porque cada vez que una vacuna no llega a un territorio, se corre el riesgo de que el virus mute y sea más transmisible. "Tenemos que hacer más por conseguir que las vacunas lleguen a países que no las tienen", ha remarcado.