Madrid espera que no haya "efecto contagio" tras la denuncia a la gestión de la pandemia del Severo Ochoa

La Comunidad de Madrid confía en que no haya "efecto contagio" tras admitirse a trámite una denuncia de trabajadores del Hospital Severo Ochoa contra la dirección del mismo por " homicidio y sus formas " durante la primera ola de la pandemia de coronavirus . "No nos gustaría eso", ha indicado el consejero de Sanidad en funciones, Enrique Ruiz Escudero.

Denuncian la falta de un Plan de contingencia

Recorte de medios y personal

La denuncia arranca con los denunciantes apelando al r ecorte de medios y personal durante los "últimos años" en el Severo Ochoa. Así, recuerda que fue uno de los primeros del país en colapsar por la pandemia y que el complejo hospitalario "no tenía ni siquiera los medios para atender a sus pacientes en un día a día normal", una responsabilidad que atribuyen a los "cargos de dirección que debieron haber actuado -alega la denuncia- y no lo hicieron, dejando a la deriva a todos los trabajadores".

Y tras recordar que " en la UCI no existió ningún tipo de planificación o anticipación" y que "no se transmitió ningún tipo de instrucción por vía reglamentaria", revela que en marzo hubo un brote entre profesionales que participaron en una intervención quirúrgica (4 enfermeros, dos auxiliares de enfermería y un médico) ya que "ni se llevaban Equipos de Protección Individual completos (EPI) y la mascarilla que se utilizaba era la quirúrgica".

La denuncia apunta que, desde marzo hasta junio del pasado año, "hubo momentos en los que se llegó a triplicar el número de pacientes en Urgencias y el 27% del personal fue contagiado por covid". "La dirección se encerró en su despacho, no dio órdenes (salvo las de no hacer PCR, no dar material, aceptar pacientes de manera descontrolada y rechazar la ayuda de la UME) no se remitió a protocolos porque no existían, no atendió a su equipo de trabajadores y desoyó las peticiones de ayuda desesperadas, de quienes se encontraban bajo su orden y mando", esgrime.