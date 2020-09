La Dermatitis Atópica en tiempos de pandemia: mascarillas y gel, sus principales enemigos

El estrés emocional y el uso obligatorio de la mascarilla y el gel hidroalcóholico les influye y por eso muchos pacientes no quieren salir a la calle y ahora menos con la vuelta al cole. Lo importante es evitar el brote. Encontrar el que menos moleste y tratar de normalizar para que estos pacientes ganen calidad de vida.

Identifican un biomarcador que diferencia dermatitis atópica de psoriasis con alta precisión

Investigadores de la Escuela de Medicina de Monte Sinaí (Estados Unidos) han localizado un único biomarcador genético , la óxido nitroso sintasa 2 (NOS2), que puede distinguir la dermatitis atópica (DA) y la psoriasis con una precisión del 100 por ciento usando tiras de cinta adhesiva, una alternativa no invasiva a la biopsia de piel.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Allergy and Clinical Immunology', evaluó tiras de cinta obtenidas de 20 adultos con DA moderada a severa, 20 con psoriasis moderada a severa, y 20 individuos sanos. De cada sujeto, se recogieron 20 tiras de cinta, algunas de lesiones y el resto de piel clínicamente no afectada. Las células de la piel recogidas de las tiras de cinta se sometieron a un perfil molecular global para la identificación de biomarcadores relacionados con la enfermedad.