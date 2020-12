Descartan la hidroxicloroquina como tratamiento preventivo para sanitarios contra el covid

Ensayo dirigido al personal sanitario

En el ensayo dirigido al personal sanitario, que ha sido también financiado gracias a la campaña #YoMeCorono, han participado 69 trabajadores del Can Ruti, que han sido expuestos a diferentes niveles de riesgo.



Por un lado, sanitarios que trabajaban en primera línea del hospital con pacientes ingresados, otros que estaban en contacto directo con enfermos hospitalizados pero no en plantas de covid, así como trabajadores en contacto ocasional con pacientes internados.



Luego se hizo un cribado por serología a todos los participantes y se realizaron pruebas PCR en tiempo real a los sanitarios con síntomas o sospecha de covid-19.



De los participantes que fueron tratados con hidroxicloroquina, el 23,19 % se contagió de coronavirus, mientras que en el grupo que no tomó el fármaco (grupo de control) el porcentaje fue del 15,55 % de acuerdo con las pruebas PCR, lo que prueba que la hidroxicloroquina no es "eficiente" como tratamiento para proteger frente a la infección.



Respecto a los tests serológicos, las tasas de infección en el grupo de tratamiento fueron del 28,33 %, frente a un 15,35 % en el grupo de control, formado por 418 trabajadores.



Por otro lado, un 17 % del personal sanitario de los departamentos de alto riesgo del hospital desarrolló anticuerpos SARS-CoV-2, dato significativamente superior al 9,4 % del resto de dependencias hospitalarias en el mismo período de tiempo