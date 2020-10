Detectan el coronavirus en personas asintomáticas a través de la tos grabada en el móvil

Las personas asintomáticas infectadas con covid-19 no presentan síntomas físicos discernibles de la enfermedad, por lo que pueden transmitir la infección a otros sin saberlo. Sin embargo, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han descubierto que las personas asintomáticas pueden diferenciarse de las personas sanas por la forma en que tosen . Estas diferencias no son descifrables para el oído humano, pero sí pueden ser detectadas por la inteligencia artificial .

En un artículo publicado recientemente en el 'IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology', el equipo informa sobre un modelo de inteligencia artificial que distingue a las personas asintomáticas de las personas sanas mediante grabaciones de tos forzada, que las personas envían voluntariamente a través de navegadores web y dispositivos como teléfonos móviles y ordenadores portátiles.