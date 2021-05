Día Europeo contra la obesidad: un 14,5% de la población es obeso y un 38,5% tiene sobrepeso en España

Día Europeo contra la obesidad: peligros y cómo evitarla

Para evitarlo, lo más importante es inculcar a los niños (y, por supuesto, en los adultos) buenos hábitos de alimentación y, entre ellos, no saltarse el desayuno es uno de los más importantes. En este sentido, los diversos estudios con los que cuenta el Ministerio (Encuesta Nacional de Salud o Estudio EnKid) estiman que el 6,2 por ciento de la población infantil y juvenil española no desayuna habitualmente y que existe una relación clara entre este mal hábito alimenticio y la obesidad. A medida que aumenta la edad, estas cifras empeoran: a los 18 años un 9,8 por ciento de los hombres y un 7,8 por ciento de las mujeres no desayunan nada. Como respuesta, el desayuno debe ser equilibrado, compuesto por leche, fruta o zumo e hidratos de carbono. No basta con tomar un vaso de leche.