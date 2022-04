Día Mundial de Concienciación sobre el Ruido: 1.000 personas mueren en España por contaminación sonora

Los grupos más vulnerables son los ancianos, mujeres embarazadas, personas de bajos recursos y aquellas con enfermedades previas, pero también los más jóvenes, quienes cada vez más se ven afectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta en el informe World Report on Hearing que, actualmente, más de 1 billón de jóvenes están en riesgo de padecer pérdida auditiva. Según se desprende de este estudio, el 50% de las personas de entre 12 y 35 años corre el riesgo de ver deteriorada su capacidad auditiva con el paso del tiempo, debido a una exposición a ruidos elevados durante un tiempo prolongado, sobre todo, relacionados con el ocio y el excesivo uso de dispositivos musicales .

Óscar, última persona que vio con vida a Esther López, no aclara las contradicciones que hay en su declaración

La jueza que investiga el caso de Esther López aún no tiene las pruebas necesarias para resolver el caso

Óscar, última persona que vio con vida a Esther López, no aclara las contradicciones que hay en su declaración

La jueza que investiga el caso de Esther López aún no tiene las pruebas necesarias para resolver el caso

Óscar, última persona que vio con vida a Esther López, no aclara las contradicciones que hay en su declaración

La jueza que investiga el caso de Esther López aún no tiene las pruebas necesarias para resolver el caso

En la mayoría de los casos, este daño se produce poco a poco, sin que las personas afectadas lleguen a darse cuenta del deterioro auditivo. "El hecho de no ser conscientes hace que no se le dé importancia hasta que ya es demasiado tarde", afirma Francesc Carreño, Audiology and Quality Manager de GAES. Por eso, la prevención siempre es la mejor solución.