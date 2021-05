Día Mundial del Melanoma: causa el 80% de las muertes relacionadas con el cáncer de piel

¿Qué es el melanoma?

La importancia del diagnóstico precoz

Aunque no es el tipo de cáncer de piel más frecuente, si no se detecta a tiempo, se propaga con más facilidad que otros. De hecho, la Fundación Vencer el Cáncer, especifica que el melanoma constituye el 4 por ciento de los casos de cáncer de piel. No obstante, insiste en la severidad de este tipo de tumor que representa el 80 por ciento de las muertes por cáncer de piel.