Los afectados por daño cerebral quieren rehabilitación "desde el minuto cero"

"Un ictus puede hacer que te olvides del nombre de tu hijo , un traumatismo craneoencefálico puede provocar que no seas capaz de atarte los zapatos y un tumor que no sepas relacionarte con tus seres queridos ", con estos ejemplos, la Federación Española de Daño Cerebral (Fedace) introduce un manifiesto en el que subraya la importancia de la rehabilitación , independientemente del lugar de residencia, de la edad, secuelas o recursos económicos del paciente.

También Fernando sufrió un ictus que le causó hemiplejia derecha y afasia, es decir, a raíz del daño cerebral no podía andar ni hablar. En el hospital le comunicaron que lo que no recuperase en seis meses no lo recuperaría nunca y que a partir de ese tiempo, la Seguridad Social "se desentendía".