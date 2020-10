Día Mundial de la Salud Mental, la importancia de proteger a los niños y fortalecer la enseñanza

Las clases online , a juicio de la especialista, no pueden reemplazar la enseñanza presencial , incluso más allá de los enormes esfuerzos que hacen los docentes desde sus casas. No todos los niños tienen acceso a ella "¿ Qué pasa con aquellos que no tienen conexión a internet ni dispositivos electrónicos?".

"Ahora estamos en una situación en la que todo es de semana a semana, en la que no sabemos qué podremos hacer. Lo he notado en mis hijos, que dicen "sería genial hacer… pero ¿podremos hacerlo?". Son conscientes de que estamos en esta extraña situación en la que no tenemos el control, y esa es otra cosa que está presente, que uno no tiene el control. Los niños son resilientes y esa es una razón importante para ser optimistas y pensar que si les damos los apoyos correctos van a poder recuperarse y vivir vidas felices. Pero cuanto más se extiendan las restricciones, más difícil va a ser", confiesa la especialista.