La fibra dietética es un componente imprescindible para nuestra salud intestinal . El consumo de fibra se suele asociar con efectos laxantes y nadie duda de su utilidad contra el estreñimiento . Pero ¿es verdad que la fibra se puede utilizar en caso de diarreas ? No todas las fibras son iguales y, por tanto, no producen los mismos efectos en nuestro organismo después de su consumo. Comenzaremos por distinguirlas.

Las fibras insolubles son capaces de retener el agua en el intestino grueso , lo que hace que aumente el volumen de las heces. De este modo, se reduce el tiempo de tránsito y aumenta la frecuencia de las deposiciones. Por eso, se recomienda para el estreñimiento , pero no para la diarrea.

Ya hemos visto cómo la capacidad de la fibra de retener o no el agua condiciona un gran número de efectos fisiológicos. Pero hay más, ya que parte de los beneficios de su consumo también vienen determinados por el nivel de fermentación que experimenta por parte de las bacterias de nuestro colon .

Pero recordemos que estos efectos solo se han comprobado con preparados a base de fibras solubles utilizados en hospitales, no con el consumo de alimentos ricos en fibra soluble como las frutas, hortalizas o legumbres, ya que estos productos vegetales contienen también fibra insoluble en diferentes concentraciones. Además, no debemos aplicar esta teoría a otras enfermedades asociadas a diarreas frecuentes como el síndrome de colon irritable, gastroenteritis, etc. Al menos hasta que la ciencia demuestre su efectividad.