Las diez medidas más efectivas para protegerse del covid

A pesar de que el mundo superó la semana pasada las 1.000 millones de dosis administradas contra el covid-19, la pandemia no da respiro y ya contabiliza casi 150 millones de infecciones y más de 3,1 millones de muertos, con muchos países con su sistema de salud casi colapsado.

1- Uso de mascarilla

Todas las personas deben usar mascarilla en público. El coronavirus es un virus que se transmite principalmente por el aire. Una investigación publicada en 'The New England Journal of Medicine' reveló que la mascarilla es uno de los pilares del control de la pandemia y que el enmascaramiento facial universal puede ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad y garantizar que una mayor proporción de nuevas infecciones sean asintomáticas.