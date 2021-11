A muchas personas les gusta s entarse tranquilamente en el retrete con el móvil, un periódico o incluso un libro mientras hace sus cosas, pero el popular doctor Karan Rajan, estrella en TikTok, ha advertido de que no es aconsejable pasar más de 10 minutos en el baño a menos que se desee una sorpresa desagradable.

En una de sus publicaciones, Karan Rajan reveló lo que nunca hay que hacer, especialmente si se desea evitar tener que operarse de hemorroides: "Número uno, no esforzarse . Dato curioso, todo el mundo tiene cojines anales. Estos están ahí para evitar que hagamos caca y también contienen vasos sanguíneos. Pero si sigues esforzándote en el baño, estos vasos sanguíneos podrían hincharse y causar hemorroides ".

Su segundo consejo es no "pasar tu vida en el baño. Trata no invertir más de diez minutos. La gravedad no es su amiga. Cuanto más tiempo pases en el baño, más tiempo se acumulará la sangre en estas venas rectales, lo que provocará hemorroides".