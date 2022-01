Los efectos placebo y nocebo, consecuencia de factores psicológicos, biológicos y genéticos

Un meta análisis hecho a partir de 12 ensayos clínicos sobre vacunas contra el covid ha revelado recientemente que existen efectos nocebos entre no pocos de los participantes. Todos hemos oído hablar del efecto placebo, sin embargo, ¿sabemos qué es el efecto nocebo y en qué se diferencia del placebo?.

También existe una influencia genética que hace que los mecanismos biológicos de una persona se activen o no en función de esa constitución genética . Por ello, sostiene que muchas veces es difícil prever quién va a tener un efecto placebo.

La aparición del efecto nocebo puede verse condicionada por factores psicológicos de la persona, de sus expectativas, del aprendizaje de la persona. "El efecto nocebo tiene que ver con las expectativas. Sé que este medicamento me va a dar dolor de cabeza porque lo he leído pero es que hay que saber que necesariamente ese efecto no tiene por qué aparecer pero sí pensamos que aparecerá obviamente sí influye. Por eso siempre es muy importante recibir información de fuentes expertas", remarca Santiago Cuéllar, responsable de Acción Profesional del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, en declaraciones a Europa Press.