La detección de una nueva mutación más infecciosa del coronavirus , la variante Delta Plus , de la que se han identificado ya 40 casos, comienza a provocar inquietud en la India , que ya ha superado los 30 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.

Delta Plus inquieta en la India por su mayor capacidad de transmisión

La detección en la India de una nueva variante del coronavirus, conocida como Delta Plus y de la que se han identificado unos 40 casos , inquieta en la India por su mayor capacidad de transmisión.

"La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora", dijo este miércoles el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.

Una variante preocupante

El Gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como "variante preocupante " debido a su mayor capacidad de transmisión.

"La hemos calificado como una variante preocupante porque Delta ha cambiado (...) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible" sobre la Delta Plus, dijo Muliyil.