Un grupo de empresas gallegas inventan un dispositivo para tocar superficies sin riesgo de contagio por coronavirus

El contacto con superficies contaminadas es una de las fuentes de contagio del coronavirus , por eso es fundamental evitar tocarse la cara y lavarse las manos con frecuencia. Un grupo de empresas gallegas ha encontrado otra solución: no tocar directamente objetos de uso común que pueden convertirse en foco. Para ello han inventado un dispositivo para abrir y cerrar puertas y ventanas o para pulsar interruptores y botones sin tocarlos directamente, minimizando el riesgo de contagio.

El hogar, foco de contagios

La población extrema las medidas de seguridad contra el contagio cuando sale a la calle, pero estas se relajan al llegar a casa. Creemos que es un lugar seguro porque ningún miembro del hogar manifiesta la sintomatología del coronavirus, pero también puede convertirse en un foco de contagios si no se actúa con precaución. Por ejemplo, si no se desinfectan ciertos objetos o si no se utilizan de forma adecuada las mascarillas, guantes y otros materiales de protección. Así lo ha comunicado Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa: “Habiéndose reducido la movilidad mucho, pensamos que puede darse un contagio en los propios domicilios”.