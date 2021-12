En España no es necesaria esa doble protección. A diferencia de otros países, como Estados Unidos, las mascarillas, tanto las higiénicas reutilizables como las de tela, cuenta con una normativa específica: la norma UNE0065, que garantiza no solo la filtración adecuada -superior al 90%, como las quirúrgicas- sino también una correcta respirabilidad. Es decir, en nuestro país se regula que las mascarillas de tela protejan contra el coronavirus y nos permitan respirar al mismo tiempo. Por este motivo, no es necesario utilizar doble mascarilla.