En una entrevista en la cadena Cope , y tras el parón en la vacuna de Oxford , Cavadas ha asegurado que la pandemia solo acabará cuando haya una vacuna efectiva , pero cree que pasarán años hasta que ese momento llegue: "Parece que habrá vacuna en algún momento, pero microorganismo y vacuna eficaz no son dos conceptos que van necesariamente unidos".

El cirujano recuerda que hay enfermedades, a día de hoy, que no tienen vacuna: "Hay microorganismos que después de trillones de dólares invertidos no tienen vacuna oficial. Más dinero que se invirtió en la vacuna del sida... Y no hay vacuna".