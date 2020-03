El mapa hacia el punto G

¿Existe el punto G y, si es así, dónde se encuentra? ¿Lo tienen todas las mujeres? ¿Qué dicen los estudios y qué podemos hacer para encontrarlo y aprender a estimularlo? El llamado punto Gräfenberg -que recibe este nombre en honor del médico alemán Ernst Gräfenberg , quien lo descubrió en los años 50 por casualidad- ha generado ríos de tinta y aun así siguen existiendo numerosas dudas sobre todos los aspectos que lo envuelven. Tiene sentido teniendo en cuenta que existen muchas mujeres que aseguran no tenerlo. De hecho, los sexólogos suelen hacer hincapié en que nadie debe pensar que sufre algún tipo de disfunción si no localiza este punto , ya que es muy habitual que esto ocurra y, de hecho, alrededor de la mitad de las mujeres aseguran no tenerlo, según diversos estudios. Y eso no debe ser un drama en la vida sexual.

¿Dónde está el punto G?

En cuanto a la existencia misma del punto G, tal y como asegura Aliz Fox, experta de Durex, "los científicos no se ponen de acuerdo en si el punto G existe como una estructura anatómica real (como un clítoris interno) o si es simplemente una zona especialmente sensible para muchas mujeres ". "Lo que sí que se sabe con certeza es que estimular esa zona produce placer y puede llevar a las mujeres a tener orgasmos maravillosos”.

También es importante tener en cuenta que existen estudios contradictorios acerca de la existencia o no de este órgano, aunque en general se concluye que alrededor de la mitad de las mujeres cuentan con uno. Por eso, no hay que agobiarse si no damos con él, aunque tampoco hay que descartar que simplemente no hayamos sido capaces de descubrirlo, ya que muchas veces la penetración por sí sola no sirve para estimularlo adecuadamente.