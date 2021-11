El primer inconveniente de no dormir en la cama es que debemos tener presente que el sofá no está diseñado para que pasemos en él las 8 horas recomendadas para dormir. Tanto nuestras lumbares como cervicales pueden s ufrir daño al no contar con el apoyo necesario. La postura corporal al dormir es muy importante, y en este caso, estaremos adoptando una incorrecta.

Ciertamente, el sueño puntual por una situación excepcional -como dormir en el sillón de un hospital- no será contraproducente, siempre y cuando no sea repetida durante varias semanas.

Dormir en el sofá no es malo, siempre y cuando este sea amplio y de calidad. Sin embargo, no debemos olvidar que debe ser algo puntual. Para dormir en una mejor postura, siempre será más recomendado el uso de una cama articulada. Además de estar diseñada para dormir, no como un sofá, nos permitirá acomodar nuestra postura. Si la opción de dormir en este mobiliario es debida a problemas de circulación, que requieren la elevación de las piernas, también serán mejor opción. No debemos olvidar que un sofá está diseñado para estar sentados.