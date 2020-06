La conversación que plasma el drama de las residencias en Madrid y el protocolo de la Comunidad

Los ancianos enfermos no eran derivados a los centros sanitarios en pleno auge del coronavirus, con las UCI de hospital al borde del colapso. Ramona Carvajal , la mujer que denuncia el deceso de su madre, recibió una llamada de la doctora el pasado día 23 de marzo . Su madre, de nombre Alejina , llevaba 13 días enferma de coronavirus en una residencia de Griñón, sur de Madrid, pero no la hospitalizaron. La madre de Ramona terminó falleciendo 17 días después de aquella llamada.

El acceso a las UCI estaba limitado por el protocolo de la Comunidad de Madrid, fechado por el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, el 18 de marzo. Se priorizaba a los más jóvenes y sanos. Solo serían admitidas las personas mayores y discapacitados que no tuvieran cierto nivel de deterioro cognitivo, los que pudieran moverse por su propio pie o no tuvieran patologías tan propias de la edad como la hipertensión o la diabetes . La mayoría de ancianos internos en las residencias quedaron fuera de este ámbito.

La conversación telefónica

Doctora: “Tiene ahora 87. Yo le voy a colocar una bolsa con reservorio que es para enriquecer un poco más la mezcla que ella vaya a respirar. Tengo los resultados de la analítica. Y… aunque ella… ya te digo, los… la hemoglobina está bien, la función renal está un poco baja, pero moderada vamos a decir. Un descenso de la función renal moderado. Lo que no me gusta de la analítica de Alejina es que… Yo… Usted recuerda que le dije que había una sustancia que se elevaba cuando había procesos infecciosos agudos, ¿No?”

Doctora: “La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes. Que son: puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria, okay, uno. Dos, que no tenga deterioro cognitivo. Tres, que tenga un parte que sea una persona independiente”

Doctora: “Cuatro, que no tenga patologías asociadas. Que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada. Entonces eso es algo que es ilógico ¿Verdad? Porque lo que no puede esperar uno…”