En pandemias anteriores ha sido difícil estudiar estos dos factores. El caso más estudiado ha sido el de la pandemia causada por la gripe de 1918 . Cuesta analizar los datos porque la expansión de la enfermedad coincidió con la I Guerra Mundial, pero aún así se pudieron extraer ciertas conclusiones, según recoge The Conversation.

Hay estudios en los que parece no afectar directamente a la fertilidad masculina, a diferencia de otros virus recientes, como el Zika. Tampoco, aunque los estudios son más limitados, a la reserva ovárica de la mujer.

Sin embargo, la puerta de entrada del virus a las células, el receptor ACE2, se expresa ampliamente en ovarios, útero y vagina. En el endometrio, por ejemplo, la expresión de proteínas involucradas en la infección por SARS-CoV-2 –como el receptor TMPRSS4, la proteína furina, el receptor Basigina (BSG)– es muy alta, mientras que la expresión del receptor clave TMPRSS2 es moderada y la de ACE2 es baja. Pero aún no está claro si hay un efecto directo del virus en la implantación del embrión .

Con respecto al ciclo menstrual , se sabe que los virus de la hepatitis B y C o el del HIV afectan al sistema reproductor femenino y causan trastornos en el ciclo menstrual. En un estudio con mujeres ingresadas por covid cerca del 30 % (de 177 mujeres) presentaron cambios en el ciclo menstrual y variación del volumen del mismo.

Las concentraciones medias de hormonas sexuales y de la hormona antimulleriana (AMH, hormona que permite conocer el índice de fertilidad en la mujer y la capacidad fértil de los hombres) no fueron diferentes de las de los controles de la misma edad. Sin embargo, otra investigación reciente cuestiona los resultados en mujeres ingresadas. El estudio contiene un sesgo importante, ya que solo un 5,8% de las mujeres con covid-19 necesitan ingresar.

En estos últimos, además de una incidencia de la pandemia menor, el descenso en la natalidad no ha sido tan notable. Los autores atribuyen esta diferencia a las políticas de protección social sobre empleo y natalidad que, en general, son más elevadas en los países del norte de Europa.

Por otra parte, mirando más al sur, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en los países en desarrollo la pandemia ha interrumpido y dificultado el acceso a servicios de planificación familiar aumentando los embarazos no deseados y, por lo tanto, la natalidad.

La pandemia ha afectado también a los tratamientos de fertilidad muy significativamente. Asociaciones internacionales como American Society for Human Reproductive Medicine (ASRM) y la European Society for Human Reproduction and Embriology (ESHRE) aconsejaron al inicio de la pandemia frenar los tratamientos de reproducción asistida, consejo seguido por la mayoría de los países. Pero las mujeres en tratamiento han sufrido angustia fisiológica al tener que posponer el tratamiento.