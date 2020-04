El coronavirus también saca a la luz comportamientos egoístas de los ciudadanos: "Actúan por miedo"

Su historia se hizo viral al instante, y miles de usuarios mostraron su solidaridad con la mujer, alabando también su valiente respuesta. Por desgracia, esta no ha sido la única vez que un trabajador ha denunciado los mensajes anónimos de vecinos pidiendo que abandonen el edificio.

"Es hora de que empieces a cuidar a tus vecinos"

Pero esto no solo ocurre en España. Rodrigo, un miembro de a Cruz Roja de Cuba, recibió la petición de sus vecinos con un mensaje claro: "No vuelvas más", asegurando que sabían dónde trabajaba y que el estado le podría proporcionar un lugar donde quedarse para no acudir más al edificio.