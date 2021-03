La EMA da luz verde a la utilización de la vacuna de AstraZeneca: "Es segura y eficaz"

Nuestro país, como Francia, Alemania o Italia, entre otros que también optaron inmediatamente por suspender "temporal y cautelarmente" el uso de la vacuna anglosueca, se encontraba a la espera de la trascendental decisión de la EMA, llamada a valorar si existía una relación causal y no meramente temporal y coincidente en el tiempo entre los casos de trombosis detectados y la citada vacuna.

La OMS también avala de uso

Por ahora, son treinta casos de trombosis detectados entre los 5 millones de vacunados con Astrazéneca en toda Europa. En España, tres casos entre casi un millón. Mientras se realiza la autopsia a la profesora fallecida en Marbella, los primeros informes destacan que el número de casos detectados entre personas vacunadas no es superior a los que sufre la población en general.

Trombosis atípicas

“Son muy pocos casos en número absoluto, pero nos parece que tanto por la agrupación de casos, por la importancia cualitativa de cada uno de ellos, porque en la población general son tan pocos frecuentes que puede que lo que se está encontrando ahora ya exceda lo que corresponde a la población general, y porque no se puede descartar la plausibilidad biológica, puesto que en el contexto de la enfermedad del covid también se encuentran este tipo de trastornos de la coagulación, nos parece prudente parar, esperar a la valoración del PRAC y después decidir si se continúa con la vacuna de forma generalizada o restringida a algún grupo de población, o lo que el PRAC pudiera estimar”, dijo entonces, reconociendo que era una decisión "basada en la prudencia" y que no había resultado fácil "porque la vacuna de AstraZeneca ha tenido un impacto muy importante, por ejemplo en el Reino Unido, donde se ha usado de forma mayoritaria en evitar hospitalizaciones, y por tanto mortalidad asociada a covid". "La decisión no es fácil pero nos parece que debe movernos el principio de prudencia y temporalmente recomendamos pausar la vacunación”, manifestó.