EMA no recomienda 'Paxlovid' para uso preventivo y sí la cuarta dosis de vacuna a inmunodeprimidos

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha recomendado este jueves el uso de 'Paxlovid', ya aprobado, primer medicamento antiviral oral para la COVID-19, en el momento en el que aparezcan los primeros síntomas del virus SARS-CoV-2, y ha sostenido que no se debe utilizar como herramienta de prevención. No obstante, Cavalieri ha manifestado que está autorizado para personas que no están en tratamiento médico pero que tienen un riesgo añadido por algunos condicionantes, como diabetes, obesidad o enfermedades pulmonares.