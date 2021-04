Endometriosis, un problema que afecta a una de cada 10 mujeres

Un vínctulo personal y profesional con la enfermedad

"En lo personal, he tenido una relación directa con mujeres de mi entorno familiar a las que he visto sufrir mucho, con endometriosis grave , que se han visto muy afectadas en todas las esferas de la vida", confiesa el especialista.

¿Qué es la endometriosis?

Necesitamos divulgación y mucha educación para convencer a la sociedad de que la regla no debe doler

Según Carmona, "necesitamos divulgación y mucha educación para convencer a la sociedad de que la regla no debe doler, de que sufrir no debe considerarse normal, de que si con la menstruación se padece un dolor que invalida o martiriza, se debe pedir ayuda, porque no estamos hablando de una debilidad, sino de una enfermedad crónica, con sus síntomas, su diagnóstico y sus tratamientos".