La enfermedad de Lyme se propaga por la presencia de garrapatas

Las necesarias medidas de prevención frente al coronavirus , como el uso obligatorio de la mascarilla, la higiene y el distanciamiento social, ha provocado que 'olvidemos' otro tipo de riesgos para nuestra salud y que no prestemos atención a patologías que pueden tener graves consecuencias a largo plazo. Este es el caso del Lyme, una afección potencialmente debilitante transmitida principalmente por garrapatas de patas negras . En Estados Unidos, por ejemplo, se han duplicado los casos en las últimas dos décadas para contabilizar aproximadamente 30.000 casos al año.

El Lyme, si no se diagnostica a tiempo, puede derivar en una enfermedad crónica grave. De hecho, en su tercera fase se le conoce como síndrome de mutiinfección multisistémico. Es decir, no existe ningún tejido que la bacteria denominada borrelia burgdorferi no pueda dañar.