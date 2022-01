Un ensayo mixto revela que la dosis adicional de la vacuna covid es segura y refuerza los anticuerpos

En adultos que habían recibido previamente un régimen completo de cualquiera de las tres vacunas Covid-19 -de Moderna, de Pfizer/BioNTech y Janssen-, una dosis adicional de refuerzo de cualquiera de estas vacunas fue segura y provocó una respuesta inmunitaria, según los resultados de un ensayo clínico preliminar publicados en The New England Journal of Medicine. Los informes salen a la luz cuando Sanidad en España ha alargado el tiempo para ponerse la dosis de refuerzo entre los infectados.