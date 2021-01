Cuidar el cuerpo no es un capricho estético

Cesc explica que nuestro cuerpo necesita moverse y entrenar para mantenerse sano, porque la actividad física es vital para que nuestros sistemas funcionen correctamente. Cuando un cuerpo no se mueve se atrofia, pero el antídoto es fácil: ejercicio físico.

Éste conecta cuerpo y mente y contribuye a nuestra salud mental. Nos permite desconectar de los problemas cotidianos, mejorar nuestra concentración y la calidad de nuestro sueño: " Cuidar el cuerpo no es un capricho estético , sino una obligación y una necesidad para mejorar nuestra calidad de vida ", narra el entrenador.

Salir del "bucle del sofá"

"No tener ganas de cocinar sano o de hacer ejercicio, es un círculo del que se debe salir. Yo he estado en ese bucle negativo, pero soy consciente y he salido de ahí", relata. Por ello, tras vivirlo en primera persona, pretende sembrar con su libro la semilla de la motivación.