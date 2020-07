El epidemiólogo Joan Caylà advierte: “Un brote de COVID-19 es un pequeño incendio, que si se actúa pronto se apaga, si no se hace muy grande y se descontrola”

Los brotes de coronavirus no cesan. Hay hasta 73 activos en 15 CCAA. Lleida, en A Mariña, una escuela infantil en Palencia o los invitados a una boda en Tudella... Le hemos preguntado al epidemiólogo Joan Caylà qué verano nos espera. ¿Volveremos al confinamiento en casa como en el estado de alarma? Este científico asegura que el virus “es incontrolable” y llama a la responsabilidad de todos para frenarlo. La ciudadanía debe seguir las medidas de higiene y las autoridades deben apostar por un sistema de diagnóstico precoz y buenos estudio de contactos con expertos en vigilancia epidemiológica.

“Un brote es como un pequeño incendio, que si se actúa pronto se apaga rápido, si no se hace muy grande y se descontrola”

Ante la sospecha de un caso de contagio de COVID-19 es fundamental un diagnóstico temprano y un estudio de contactos inmediato, afirma el científico. “Un brote es como un pequeño incendio, que si se actúa pronto se apaga rápido, si no se hace muy grande y se descontrola”, sentencia.

“Salud Pública (SP) por su experiencia en gestión de epidemias y en Estudios de contagios, y Atención Primaria (AP), por su conocimiento de los pacientes y de su área, han de liderar dichos estudios de contagios. No se recomienda crear otras unidades para esta tarea. Para ello es necesaria la creación de figuras referentes y gestoras de casos de COVID-19 en la AP, que ayudarían a la mejora de la información compartida dentro del equipo de AP y entre el equipo de AP y SP”, recoge un artículo firmado por Caylà y publicado en Science Direct .

“En julio podría preocupar que un brote como el de Galicia o Lleida no esté bien detectado. En ese caso en pocos días podría aumentar exponencialmente los contagios”, advierte.

Mascarilla obligatoria en cualquier circunstancia

Cataluña ha impuesto la mascarilla obligatoria aunque haya distancia de seguridad. Lo mismo han hecho en Extremadura y en Baleares será imperativo legal desde el lunes. En Andalucía se lo están planteando . El epidemiólogo de la SEE cree que la mascarilla “vale la pena” y señala que, si hay una persona infectada que está con otra sana y ambas llevan mascarilla la probabilidad de contagio es muy baja, del 1% o menos. En cambio, si solo una lleva protección esta probabilidad cree mucho.

Los temporeros de Lleida

El de Lleida es uno de los brotes más preocupantes para los expertos, con un fallecido y unos 1.000 infectados . Algunas voces como la del también epidemiólogo Oriol Mitjà han abogado por el c onfinamiento en las casas y las PCR masivas a los temporeros . Sin embargo, Caylà señala que si estos trabajadores tienen condiciones laborales y de alojamiento adecuadas no hay que preocuparse ni suponen un mayor riesgo para la población.

Hasta 38.000 temporeros llegan cada año a la región de Segrià . Sin embargo, este año no hay tanto trabajo, en gran medida por la pandemia , y muchos vagan por las calles sin empleo, ni alojamiento, según los vecinos.

Hay garantías para votar el domingo

En A Mariña, Lugo, siguen confinados cinco municipios. Como en Segrià no pueden salir de la región pero el domingo se celebran elecciones. Asegura el investigador que si hay organización, no se forman colas de media hora y la gente acude con su mascarilla y mantiene los dos metros de distancia, las elecciones gallegas y vascas no suponen un riesgo.