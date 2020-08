Un epidemiólogo explica el contagio del coronavirus como si fuera 'un sorteo de lotería'

Esto no se empezará a solucionar hasta que la gente no tenga claro que la #Covid_19 es una 𝗹𝗼𝘁𝗲𝗿𝗶́𝗮. Abro hilo para explicarlo. ⬇️

Esta teoría la ha apoyado en una noticia sobre un 'macrobrote' que se ha desencadenado en una reunión de Valencia, con 84 contagios . En un principio se pensó que no se trataba de un solo brote, sino que eran seis distintos, cinco de origen familiar y uno social.

Blas explica que no solo estamos expuestos a las personas con las que tratamos, sino también a los otros contactos que tengan esas personas : "El problema es que es como la Lotería de Navidad y cada vez que le 'compras un número' a un contacto, también te llevas unas 'participaciones' de sus boletos ", ha añadido el epidemiólogo veterinario. Y ha aclarado: " No es lo mismo contactar con personas de alto riesgo que con personas de bajo riesgo". Nacho de Blas lo relaciona con los contagios entre los profesionales de hospitales , ya que ellos tienen 9 veces más riesgo de contraer el virus .

6) Pero el "rastreo" no es sólo trabajo de las autoridades sanitarias. La evaluación del riesgo tenemos que hacerla cada día y a nivel individual. Al finalizar el día os recomiendo que hagáis el recuento de "boletos" de lotería que habéis "comprado", y actuéis en consecuencia.

No es una labor sencilla, ya que para evitar el 'premio gordo' hace falta hace sacrificios. También nos recuerda que "jugamos en familia", es decir, 'llevamos los mismos números' -tenemos los mismos contactos- que tengan nuestros convivientes. "Si queremos salir de viaje no podemos estar haciendo reuniones familiares masivas e irnos de discotecas. Si queremos trabajar presencialmente quizás haya que reducir las actividades de ocio... No se puede tener todo, hay que elegir", aconseja de Blas. Por último, apuesta por el "autorrastreo diario" como una acción solidaria.