No esperar a que esté caliente

Usar un recipiente inadecuado

El aluminio, el acero inoxidable y el metal son los materiales que mejor resisten el calor del horno. Si metes plástico o cristal –un error frecuente– da por hecho que la receta no quedará igual por mucho que sigas los mismos pasos. Aunque hay que apuntar que no todos los alimentos se cocinan igual. Otro factor a tener en cuenta del recipiente es su color. Si optas por tonos oscuros, ten en cuenta que atrapará más el calor, y esto te puede interesar para unas comidas, pero no para otras.