Entre los más escépticos, el presentador de Cuarto Milenio, el periodista Iker Jiménez , quien, desde el inicio de la pandemia, ha mostrado públicamente sus reflexiones sobre los diferentes aspectos del coronavirus . Fue este jueves en su programa cuando lanzó varias cuestiones sobre la tercera vacuna: ¿Es realmente necesaria la tercera dosis? ¿Para quién sí y para quién no?

Jiménez se respondía a sí mismo asegurando que, tras consultar con distintos especialistas, todos han concluido que esta tercera dosis estaría indicada para personas inmunodeprimidas o con problemas de salud y no para toda la población adulta de este país. Aún así, el presentador opta por acercarse a la postura de expertos, como el doctor José Miguel Gaona , quien afirma que " lo menos malo es vacunarse en este momento" y deja sobre la mesa el debate sobre si inocularse o no con la tercera dosis es la mejor opción.

En el caso de que una persona se haya infectado recientemente tras haber recibido la pauta completa de vacunación, es decir, las dos dosis recomendables, no sería necesario que se inyectase una tercera , puesto que habría adquirido la inmunidad mediante la vacuna y de manera natural al contraer el virus. "Se llama inmunidad híbrida y es mucho mejor que tres dosis de la vacuna", detallaba el inmunólogo del Hospital Clínico de Santiago José Gómez Rial , al diario Nius . "Ómicron ha supuesto un refuerzo natural gratuito y masivo de la población", afirmaba. Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología alerta de los riesgos de cansar a la población con tantas dosis, un riesgo que no se debe correr porque al final tendremos que ponernos la vacuna que realmente corte la posibilidad de contagio.

En caso de que esa infección no haya sido reciente, si no que hace varios meses , pero tras la pauta completa de vacunación, tampoco sería necesaria una tercera dosis en población sana, sin ninguna vulnerabilidad ni patología de riesgo, ya que están protegidos por la "inmunidad celular" y solo les produciría un catarro, señala el inmunólogo Alfredo Corell.

En palabras de Gómez Rial, la respuesta la encontraríamos en el enorme impacto que está teniendo la incidencia acumulada . "Todo esto viene porque está la incidencia disparada, en el momento que caiga la incidencia el tema de la tercera dosis va a desaparecer . Y como estrategia de salud pública es inédita: nunca se había tratado de reducir la incidencia a base de refuerzos. Y así no se va a cortar la transmisión, porque la vacuna no está hecha para esta variante ", afirma el experto.

Sobre la cuarta dosis, la OMS y la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, se han pronunciando advirtiendo que no se pueden poner dosis de refuerzo "indefinidamente". "No hay población que aguante una política de vacunas de recuerdo continua", reflexiona el doctor José Antonio Navarro, miembro de la Asociación Española de Vacunología. Unas palabras que parecen indicar que la cuarta vacuna no sería para todos.