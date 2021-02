Esta investigación, en la que participaron más de un millón de personas de Inglaterra y que todavía no ha sido revisada por expertos independientes, se basa en test de saliva y cuestionarios recopilados entre junio de 2020 y el pasado mes.

Cuantos más síntomas, más probabilidades de positivo

No obstante, alrededor de un 60 % de los infectados no registró síntoma alguno en la semana previa a someterse a la prueba.

"Estos nuevos hallazgos sugieren que muchas personas que tienen la covid19 no se harán la prueba y por ello no se aislarán porque sus síntomas no coinciden con los que se incluye en las guías de sanidad para ayudar a identificar a personas infectadas", consideró Paul Elliott, director del programa React, del Imperial College, al frente de la investigación.