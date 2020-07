Los pediatras de EEUU aconsejan la vuelta de los niños a las escuelas en otoño por su bajo índice de transmisión de Covid-19

Para el especialista de la Unversidad de Vermont, William V. Raszka, Jr, que compilaron todos los estudios en un trabajo titulado titulado 'Transmisión y niños COVID-19: El niño no tiene la culpa', estos datos "son sorprendentes". La conclusión clave es que los niños no están conduciendo la pandemia. Después de seis meses, tenemos una gran cantidad de datos acumulados que muestran que los niños tienen menos probabilidades de infectarse y parecen menos infecciosos, y es la congregación de adultos que no siguen los protocolos de seguridad quienes son responsables de conducir la curva ascendente".