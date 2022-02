Las reinfecciones por covid y el factor ómicron: de los 13.000 casos en diciembre a los 125.000 de ahora

Además, es difícil distinguirlo de una recaída. Ana estuvo en la UCI durante la primera ola. "Yo decía, dios, ¿y si no salgo?", cuenta la mujer. Aquella situación no tiene nada que ver con su último positivo: "Un poco de picor en la garganta". Vacunas y defensas adquiridas ayudan, aunque no debemos confiarnos nunca, ya que hay personas que "han fallecido en una reinfección", según advierte el doctor Rodríguez.